Безрамочный смартфон Meizu M6S с боковым сканером отпечатков пальцев показался на видео

Китайские источники выложили в сеть небольшое видео с готовящимся к выпуску смартфоном Meizu M6S, пока не представленным производителем официально.

Видео подтверждает безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель, а также сканер отпечатков на боковой грани смартфона

Согласно предварительной информации, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами, процессором MediaTek MT6793 или Exynos 7872 и 3 ГБ оперативной памяти. Программной платформой, скорее всего, станет Android 7.0 Nougat.

Официальный дебют Meizu M6S может состояться уже 20 декабря. Тем не менее, последние слухи говорят о небольшой задержки с выпуском, до января 2018 года.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M6S

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