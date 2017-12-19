Объявлены российские цены на безрамочные Samsung Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018)

Компания Samsung Electronics раскрыла подробности о российском выпуске новых смартфонов Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018), представленных официально, буквально, несколько часов назад.





Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) поступят в продажу с 1 января 2018 года. Рекомендованная розничная цена составит 34 990 рублей для Galaxy A8 и 37 990 рублей для Galaxy A8+ за версии с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Для сравнения, европейские цены составляют 499 и 599 евро, соотвественно.





Модели Samsung Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) стали первыми смартфонами серии, выполненными в безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель. Также они получили двойные селфи-камеры.

Они получили 5,6-дюймовый и 6-дюймовый Super AMOLED-экраны с разрешением Full HD+ ((1080 х 2220 пикселей) и соотношением сторон 18.5:9. Стекло с изогнутыми кромками прикрывает смартфоны как спереди, так и сзади. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Фронтальные камеры используются двойные 16+8 Мп с апертурой f/1.9. Основная камера — одинарная, с разрешением 16 Мп и апертурой f/1.7.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Exynos 7885 с графикой Mali-G71. В Galaxy A8 (2018) используется 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, в Galaxy A8 (2018)+ предусмотрены опции 4+32 ГБ и 6+64 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумуляторы обладают ёмкостью 3000 и 3500 мАч, соотвественно.

Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68, что обеспечивает возможность погружения на полтора метра до получаса. Предусмотрены MST с NFC для платежного сервиса Samsung Pay. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.