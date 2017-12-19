Samsung представила безрамочные Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018)

Компания Samsung Electronics представила официально следующее поколение смартфонов Galaxy A. Модели Samsung Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) стали первыми смартфонами серии, выполненными в безрамочном дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель. Также они получили двойные селфи-камеры.





Они получили 5,6-дюймовый и 6-дюймовый Super AMOLED-экраны с разрешением Full HD+ ((1080 х 2220 пикселей) и соотношением сторон 18.5:9. Стекло с изогнутыми кромками прикрывает смартфоны как спереди, так и сзади. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Фронтальные камеры используются двойные 16+8 Мп с апертурой f/1.9. Основная камера — одинарная, с разрешением 16 Мп и апертурой f/1.7.





Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Exynos 7885 с графикой Mali-G71. В Galaxy A8 (2018) используется 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, в Galaxy A8 (2018)+ предусмотрены опции 4+32 ГБ и 6+64 ГБ. Есть возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумуляторы обладают ёмкостью 3000 и 3500 мАч, соотвественно.





Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68, что обеспечивает возможность погружения на полтора метра до получаса. Предусмотрены MST с NFC для платежного сервиса Samsung Pay. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Samsung планирует выпустить Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) в европейских странах в начале января 2018 года по цене 499 и 599 евро, соотвественно.