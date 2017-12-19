ZTE подтвердила подготовку Android 8.0 Oreo для смартфона Axon 7

Дебютировавший весной 2016 года флагманский смартфон ZTE Axon 7 уже вышел из производства, но компания не прекратила его поддержку и готовит для него обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo.


Об этом сообщил представитель ZTE на одном из европейских форумов сообщества пользователей продукции и сервисов ZTE. Точных сроков планируемого выпуска пока не объявлено, но подчеркивается, что апдейт уже «не за горами».

Напомним, что флагманские ZTE Axon 7 и Axon 7 mini вышли на российский рынок в октябре прошлого года. В мае 2017 года они получили обновление с Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Z-Union
Теги
смартфон ANDROID ZTE Android 8.0 Oreo ZTE Axon 7

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