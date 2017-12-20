Рассекречены характеристики смартфона Nokia 9

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала готовящийся к выпуску смартфон Nokia 9, пока не представленный производителем официально.





FCC не опубликовала на своем сайте фотографий смартфона, но подтвердила его основные технические параметры. Сертифицированная версия имеет модельный номер TA-1005. Она оснащается 5,5-дюймовым OLED-дисплеем от LG Display, 5-мегапиксельной фронтальной и двойной основной камерой на 12+13 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3250 мАч.





Согласно более ранним утечкам, Nokia 9 получит безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Как ожидается, компания HMD Global анонсирует флагманский Nokia 9 на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.