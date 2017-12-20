Xiaomi подтвердила Android 8.0 Oreo для Mi 6

Компания Xiaomi подтвердила готовящееся обновление прошивки на базе свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Xiaomi Mi 6. Разработчики сейчас ищут желающих поучаствовать в бета-тесте международной версии прошивки MIUI на базе Oreo.





Xiaomi Mi 6 дебютировал в апреле в Китае и работает с установленным интерфейсом MIUI 8 на основе Android Nougat. Тестирование должно начаться через неделю после набора нужного числа бета-тестеров.

Также компании требуются желающие протестировать MIUI Global Beta ROM (пока с Android Nougat) на смартфонах Redmi Note 5A и Redmi Note 5A Prime.