Xiaomi подтвердила Android 8.0 Oreo для Mi 6

Компания Xiaomi подтвердила готовящееся обновление прошивки на базе свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Xiaomi Mi 6. Разработчики сейчас ищут желающих поучаствовать в бета-тесте международной версии прошивки MIUI на базе Oreo.


Xiaomi Mi 6 дебютировал в апреле в Китае и работает с установленным интерфейсом MIUI 8 на основе Android Nougat. Тестирование должно начаться через неделю после набора нужного числа бета-тестеров.

Также компании требуются желающие протестировать MIUI Global Beta ROM (пока с Android Nougat) на смартфонах Redmi Note 5A и Redmi Note 5A Prime.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android 8.0 Oreo Xiaomi Mi 6

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