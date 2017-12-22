QWERTY-смартфон Nokia E71 возродится в 2018 году

Китайские источники поделились информацией об одном из смартфонов, которые готовятся сейчас компанией HMD Global к выпуску под брендом Nokia. Речь идет о «перезапуске» смартфона Nokia E71.





Напомним, Nokia E71 вышел в далеком 2008 году и представляет собой бизнес-смартфон с аппаратной QWERTY-клавиатурой. По данным источников, Nokia E71 (2018) окажется недорогим телефоном, возможно даже и не смартфоном вовсе.





Ему приписывают 3,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 480p, 3-мегапиксельную камеру на задней панели, простенький процессор Qualcomm Snapdragon 205, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку 4G LTE. Телефон выйдет в версиях на одну и две SIM-карты.