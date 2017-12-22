Смартфон OnePlus 6 с экранным сканером отпечатков пальцев дебютирует в начале 2018 года

Флагманский безрамочный смартфон OnePlus 5T дебютировал буквально в ноябре, но от компании OnePlus ожидают выхода следующего флагмана уже в начала 2018 года. Об этом рассказал профильный ресурс GizmoChina со ссылкой на собственные источники.

OnePlus 5T
OnePlus 5T

По данным источника, OnePlus планирует выпустить OnePlus 6 в марте 2018 года. Анонс состоится в середине марта, а выход в продажу — в конце месяца.

Как ожидается, OnePlus 6 базируется на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Также в нем будет использоваться сканер отпечатков пальцев, интегрированный с экраном, тогда как в OnePlus 5T сканер расположен на задней панели. Таким образом, авторизоваться пользователь сможет, просто прикладная палец к дисплею.

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