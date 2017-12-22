Китайцы показали безрамочный смартфон Oppo A85

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон Oppo A85, пока не представленный производителем официально.





Судя по опубликованным фотографиям и спецификациям, Oppo A85 получил модный сейчас безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор, модель пока не названа, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3090 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 150,5 х 73,1 × 7,7 мм, а вес — 141 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2.