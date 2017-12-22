Ультрабюджетный Samsung Galaxy J2 (2018) оценен в 8 тысяч рублей

В сети появились рендеры и подробные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J2 (2018), пока не представленного производителем официально. Ими поделился немецкий профильный ресурс WinFuture.





По данным источника, продажи Samsung Galaxy J2 (2018) стартуют в России в ближайшие недели по цене чуть меньше 8000 рублей. Также смартфон появится в ряде развивающихся регионов.





Samsung Galaxy J2 (2018) с модельным номером SM-J250 заключен в пластиковый корпус. Он оснащается 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 960 x 540 пикселей и обычным соотношением сторон 16:9, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11n) и Bluetooth 4.2. Аккумулятор обладает ёмкостью 2600 мАч, для зарядки используется порт microUSB. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.