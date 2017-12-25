Смартфон OnePlus 5 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания OnePlus начала распространение обновления прошивки OxygenOS 5.0 со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для дебютировавшего летом смартфона OnePlus 5.





Прошивка OxygenOS 5.0 базируется на Android 8.0 Oreo и приносит все обычные новшества Oreo, а также обновленный лаунчер, улучшенное качество фото, эффект beauty для портретного режима, функцию запуска параллельно приложений с разными аккаунтами и декабрьское обновление безопасности Android.

На данный момент OnePlus уже выпустила Android 8.0 Oreo для прошлогодних смартфонов OnePlus 3 и 3T. В декабре также откроется программа бета-тестирования Android Oreo Open Beta для анонсированного недавно OnePlus 5T. Финальный релиз Android 8.0 Oreo для OnePlus 5T запланирован на начало 2018 года.