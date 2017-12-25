Смартфон ZTE Axon 7 получит Android 8.0 Oreo в апреле 2018 года
Компания ZTE на прошлой неделе подтвердила, что она готовит обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона ZTE Axon 7. Теперь стал известен срок релиза апдейта — апрель 2018 года. Об этом объявлено на официальном форуме ZTE в Германии.
Напомним, дебютировавший весной 2016 года флагманский смартфон ZTE Axon 7 уже вышел из производства, но компания не прекратила его поддержку.
Флагманские ZTE Axon 7 и Axon 7 mini вышли на российский рынок в октябре прошлого года. В мае 2017 года они получили обновление с Android 7.1.1 Nougat.
ИсточникZTE