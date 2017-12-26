Смартфон LG V30 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания LG Electronics начала распространять прошивку со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманского смартфона LG V30.


Пока, правда, только для пользователей в Южной Корее. Напомним, с ноября LG проводила тестирование превью Android 8.0 Oreo для LG V30, тоже на домашнем корейском рынке. Обновление весит около 1412 МБ и доступно как «по воздуху», так и через ПО LG Bridge для установки вручную.

Выход апдейта до Android 8.0 Oreo в других регионах ожидается в начале 2018 года. В России флагман доступен в старшей версии LG V30+ (обзор) с 128 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+.

Источник
LG
Теги
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