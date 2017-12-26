6-дюймовые безрамочные смартфоны Oppo A75 и A75s получили селфи-камеры на 20 Мп

Китайская компания Oppo представила пану новых смартфонов — Oppo A75 и A75s. Оба выполнены в модном сейчас безрамочным дизайне с дисплеем почти во всю переднюю панель, а также получили фронтальные камеры с разрешением 20 Мп.





Oppo A75 и A75s оснащены 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, основной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio P23 (MT6763T) и 4 ГБ оперативной памяти. У Oppo A75 накопитель используется объёмом 32 ГБ, а у A75s — 64 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.







Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Размеры составляют 156,5 x 76 x 7,5 мм, а вес — 152 грамма.





Смартфоны Oppo A75 и A75s поступили в продажу в Тайване по цене 365 и 400 долларов США, соотвественно.