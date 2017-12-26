Безрамочный смартфон Oppo A83 представлен официально

Компания Oppo представила новый смартфон A83 среднего уровня в Китае. Oppo A83 получил модный в последнее время безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель.

Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей) с соотношением сторон 18:9, 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Поддерживается разблокировка смартфона с помощью распознания лица.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор неназванной модели с тактовой частотой 2,5 ГГц, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3180 мАч.

Размеры составляют 150,5 x 73,1 x 7,7 мм, а вес — 143 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой ColorOS 3.2. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС.

Oppo A83 доступен для заказа в Китае в золотистом и черном цветовых вариантах по цене 212 долларов США. Продажи стартуют 29 декабря 2017 года.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo A83

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