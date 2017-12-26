Российский ритейлер рассекретил ультрабюджетный Samsung Galaxy J2 (2018)

Российский ритейлеры BeCompact опубликовал странички с описанием готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J2 (2018), пока не представленного производителем официально.

В каталоге смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) представлен в золотистом и черном цветовых вариантах по цене 7 990 рублей. Пока он помечен как не имеющийся в наличии и недоступен для заказа.

Смартфон заключен в пластиковый корпус. Он оснащается 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 960 x 540 пикселей и обычным соотношением сторон 16:9, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2 и GPS. Аккумулятор обладает ёмкостью 2600 мАч, для зарядки используется порт microUSB. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 144 х 72 х 8 мм, а вес — 153 грамма.

Как ожидается, продажи Samsung Galaxy J2 (2018) стартуют в России в ближайшие недели. Также смартфон появится в ряде развивающихся регионов.