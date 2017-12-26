Характеристики следующего флагманского смартфона Sony Xperia засветились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился скриношот с описанием характеристик готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia, пока не представленного официально. На утечку обратил внимание профильный ресурс SlashLeaks.


Смартфон представлен в двух версиях — с модельным номером Sony H8216 и H8266. Одна из них получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а вторая — 6 и 128 ГБ. Еще одно отличие — аккумулятор на 3120 мАч у H8216 и 3240 мАч у H8266. Обе работают на основе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845, получили слоты для карточек памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, быструю зарядку Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Размеры составляют 157 x 78 x 8,1 мм, а вес — 159 граммов. Предусмотрена защита от воды и пыли уровня IP68. Диагональ дисплея составляв 5,48 дюйма, разрешение Full HD, поддерживается HDR, для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass 5.

Согласно более ранним утечкам, Sony Xperia XZ2 или Xperia XZ1 Premium выглядит довольно похоже на дебютировавший в сентябре Xiaomi Mi Mix 2. Кнопка включения расположена на боковой грани, с большой вероятностью, в нее встроен сканер отпечатков пальцев. Как ожидается, следующий флагман Sony станет первым в линейке Xperia безрамочным смартфоном.

Официальный дебют следующего флагманского Sony Xperia ожидается в 2018 году.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID SONY SONY XPERIA

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