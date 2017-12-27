Цифра дня: Сколько требуют с Apple за намеренное замедление старых iPhone?

Цифра дня:

$999 999 999 000

требуют с Apple за намеренное замедление старых iPhone.

После признания Apple в намеренном замедлении старых iPhone, на компанию посыпались судебные иски. Мы уже писали о коллективном иске, поданном в Лос-Анджелесе, но он оказался далеко не единственным.





Седьмой по счету коллективный иск на эту тему подала Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) из Калифорнии. Иск интересен суммой, которую надеется отсудить Майлян у Apple — 999 999 999 000 долларов США, то есть почти триллион долларов. Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy) из Нью-Йорка, подавшая восьмой по счету иск, куда скоромнее. Она просит всего 100 миллионов долларов.

Напомним, пару недель назад разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. А пару дней назад Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов. В результате, в прошлом году компания запустили на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 с iOS 11.2 и в планах добавить ее для других проектов в будущем.