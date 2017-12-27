Apple может перейти с модемов Qualcomm на MediaTek в будущих iPhone

Компания Apple рассматривает чипмейкера MediaTek в качестве потенциального партнера для поставки модемов в будущие поколения iPhone. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.


Как отмечает источник, Apple сейчас ищет дополнительные источники модемов после перевода половины своих заказов от Qualcomm к Intel. Напомним, Qualcomm и Apple вовлечены в затяжное судебное разбирательство по патентам. Помимо всего прочего, Qualcomm обвиняет Apple в том, что она ограничила скорость модемов Qualcomm в iPhone 7, чтобы разница в производительности с iPhone на базе Intel не бросалась в глаза.

MediaTek пока никак не комментирует данные слухи, но отметила журналистам, что интенсивно работает над получением дополнительных заказов от новых потенциальных заказчиков.

Новость DigiTimes подтверждает октябрьское сообщение издания The Wall Street Journal о планах Apple по переводу своих смартфонов на модемы MediaTek вместо Qualcomm уже в моделях 2018 года.

Источник
DigiTimes
Теги
смартфон Apple iPhone Qualcomm MEDIATEK

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