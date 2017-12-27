Смартфон Nokia 1 за 6 тысяч рублей выйдет в марте

Компания HMD Global готовит к выпуску новый ультрабюджетный смартфон под брендом Nokia. Подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин через свой аккаунт в Twitter.

Nokia 2
Nokia 2

По данным источника, смартфон называется Nokia 1 и дебютирует в марте 2018 года по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей. Смартфон базируется на платформе Android Go, предназначенной для моделей начального уровня. Также отмечаются «пристойный корпус», IPS-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Также Муртазин сообщил, что аналогичный смартфон готовит компания Huawei по цене 4990 или 5490 рублей.

Источник
Эльдар Муртазин
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia HMD

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