Смартфон Nokia 1 за 6 тысяч рублей выйдет в марте

Компания HMD Global готовит к выпуску новый ультрабюджетный смартфон под брендом Nokia. Подробностями поделился российский журналист и аналитик Эльдар Муртазин через свой аккаунт в Twitter.



Nokia 2

По данным источника, смартфон называется Nokia 1 и дебютирует в марте 2018 года по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей. Смартфон базируется на платформе Android Go, предназначенной для моделей начального уровня. Также отмечаются «пристойный корпус», IPS-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Также Муртазин сообщил, что аналогичный смартфон готовит компания Huawei по цене 4990 или 5490 рублей.