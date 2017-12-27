Смартфон Nokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 года

Компания HMD Global выпустила в октябре смартфон Nokia 7 среднего уровня в Китае и он пока недоступен за пределами страны. Ситуация изменится в начале 2018 года. Об этом рассказал китайский ресурс GizmoChina.


По данным источника, модель под номером TA-1041 окажется международной версией Nokia 7 и дебютирует в начале 2018 года. Отметим, аналогичная схема присутствовала со смартфоном Nokia 6. Cначала состоялся эксклюзивный запуск в Китае в январе, а через несколько месяцев — выпуск в международном масштабе.

Смартфон заключен в корпус с алюминиевой рамкой и скругленными стеклянными панелями Corning Gorilla Glass. Nokia 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), стеклом Corning Gorilla Glass 3 со скруглёнными кромками 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами.

Одной из изюминок стала возможность двусторонней съемки Dual-Sight, когда фронтальная и основная камеры снимают одновременно, создавая так называемые Bothie. 

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 630, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Источник
GizmoChina
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смартфон ANDROID Nokia HMD 2018 Nokia 7

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