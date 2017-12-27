Безрамочный смартфон Ulefone Power 3 получил батарею на 6080 мАч

Китайская компания Ulefone начала принимать предварительные заказы на долгоиграющий смартфон Ulefone Power 3 в модном безрамочном дизайне и двумя двойными камерами. Он приходит на смену модели Ulefone Power 2, дебютировавшей весной 2017 года.





Смартфон заключен в металлический корпус, оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) со стеклом 2.5D со скругленными краями и защитой Corning Gorilla Glass 4, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 16+5 Мп и фронтальной камерой 13+5 Мп со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 с графикой Mali G71 MP2, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 6080 мАч.





Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat, ожидается апдейт до Android 8.1 Oreo. Есть поддержка 4G VoLTE и двух SIM-карт, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Размеры составляют 159,2 x 75,9 x 9,85 мм, а вес — 210 граммов.





Смартфон Ulefone Power 3 предлагается для предзаказа за 219,99 доллара США, после начала продаж цена поднимется до $299,99.