От Apple ожидают снижения цен на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus из-за пониженного спроса

Компания Apple может рассматривать снижение цен на свою линейку смартфонов 2017 года. О возможном удешевлении флагманского iPhone X изначально сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок. Затем слух был подхвачен другими источниками и теперь ряд аналитиков прогнозирует снижение цен как на iPhone X, так и iPhone 8 и 8 Plus.


Связывают это с не такими хорошими продажами смартфонов, как Apple рассчитывала, и более низким спросом на них. По мнению аналитиков, продажи могут существенно возрасти, если цены на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus снизятся на 50 долларов США или больше.

Отмечается, что удешевление может начаться в начале 2018 года. Вероятнее всего новых ценах объявят в начале весны, когда Apple обычно проводит пресс-мероприятие, посвященное другим своим продуктам, а не смартфонами.

Источник
PhoneArena
Теги
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