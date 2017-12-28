HTC и Motorola клянутся, что не замедляют старые смартфоны как Apple

На волне скандала вокруг признания Apple в намеренном замедлении старых iPhone, компания HTC и Motorola, ставшая частью Lenovo, заявили журналистам издания The Verge, что они так не поступают.





The Verge обратился к HTC и Motorola за комментариями, в ответных письмах производители заверили в отсутствии подобной практики в отношении своих смартфонов. Представители компаний подчеркнули, что в их смартфонах не предусмотрена функция замедления процессоров в связи с истощением аккумулятора. Журналисты также обратились за комментариями к Google, Samsung, LG и Sony. Представитель Sony пообещал ответить после праздников, а представитель Samsung, что компания «изучает этот вопрос».

Напомним, в начале декабря разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. А около недели назад Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов. В результате, в прошлом году компания запустили на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 с iOS 11.2 и в планах добавить ее для других проектов в будущем.