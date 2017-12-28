На LG G6 начали тестировать Android 8.0 Oreo

Компания LG Electronics начала бета-тестирование обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманского смартфона LG G6 в Китае. Об этом сообщил один пользователь на китайском форуме GFan, приложив в качестве доказательства многочисленные скриншоты.


Бета-версия прошивки с Android 8.0 Oreo имеет номер V19A и поддерживает модели LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP и LGM-G600KP.

Точные сроки релиза финального апдейта для международного рынка пока неясны. Пару дней назад LG начала обновлять до Android 8.0 Oreo еще один свой флагман — V30. Правда, пока только в Южной Корее.

Источник
GFan
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6 Android 8.0 Oreo

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