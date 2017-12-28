ZTE рассекретила безрамочный смартфон Blade V9 раньше времени

Компания ZTE раньше времени рассекретила свой новый смартфон Blade V9. Страничка с описанием появилась на испанском сайте компании, а затем была удалена из общего доступа. Впрочем, информация уже успела разлететься по сети.





ZTE Blade V9 выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне с экраном почти во всю переднюю панель и обладает двойной камерой. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп.





Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 450, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3200 мАч.





Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Размеры составляют 151,4 x 70,6 x 7,5 мм, а вес — 140 граммов. На верхней грани расположен 3,5-мм аудиоразъем.





Официальный дебют ZTE Blade V9 ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.