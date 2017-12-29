Безрамочный смартфон Alcatel 3C оценен в 120 евро

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Alcatel 3C, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс WinFuture.





Alcatel 3C получил модный сейчас безрамочный дизайн с дисплеем почти во всю переднюю панель. По данным источника, Alcatel 3C может стать самым доступным безрамочным смартфоном в Европе. Ожидается, что цена на него составит менее 120 евро.





Alcatel 3C оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Обе камеры получили вспышки. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM -карты, HSPA+, но не LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 161 x 76 x 7,9 мм, а вес — 168 граммов.

Официальный дебют Alcatel 3C ожидается на выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.