Samsung и LG открестились от замедления старых смартфонов

Вслед за HTC и Motorola от порочной практики замедления старых смартфонов открестились и компании Samsung с LG Electronics. Об этом сообщили представители компаний журналистам ресурса PhoneArena.


По словам представителей Samsung и LG, компании никогда не использовали функцию замедления процессоров в связи с истощением аккумулятора. Представитель LG также подчеркнул, что не только никогда так не поступали, но и «никогда не будут».

Напомним, в начале декабря разогрелся скандал, связанный с пониженной производительностью «старых» iPhone, работающих под управлением iOS 11. Около недели назад Apple подтвердила данный феномен, правда, настаивая, что это «фича, а не бага». Как пояснил представитель Apple, у литий-ионных батарей падает возможность обеспечивать требующийся пиковый ток в холодных условиях, при низком заряде, а также по мере старения со временем, что может приводить к неожиданному выключению устройств для защиты электронных компонентов.

Сегодня ночью Apple еще раз извинилась перед пользователями в открытом письме. В своем послании Apple обещает выпустить в начале 2018 года обновление iOS с более подробной информацией о состоянии батареи, с помощью которой пользователь увидит, если батарея истощилась до состояния, влияющего на производительность. Также компания снизила стоимость замены батарей iPhone вне гарантии с 50 до 29 долларов США. Акция касается пользователей iPhone 6 и выше с истощенными аккумуляторами, стартует в конце января и продлится до декабря 2018 года.

В прошлом году компания запустили в iOS 10.2.1 на iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE функцию, сглаживающую разовые всплески, когда требуется защитить устройство от внезапного выключения в таких условиях. Apple получила положительный отзыв на iOS 10.2.1, поскольку частота внезапных выключений снизилась. Не так давно эта функция появилась и на iPhone 7 и iPhone 7 Plus с iOS 11.2.

Источник
PhoneArena
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Apple Samsung iPhone LG фейспалм

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