Смартфон Nokia 2 получит сразу Android 8.1 Oreo

Компания HMD Global выпустит для ультрабюджетного смартфона Nokia 2 обновление прошивки сразу до свежей версии операционной системы Android 8.1 Oreo. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter в ответ на вопрос пользователя о вероятности апдейта Nokia 2 до Android Oreo.





Сарвикас подчеркнул, что устройства с 1 ГБ оперативной памяти поддерживают версию Android 8.1 Oreo, в которую интегрированы многие функции управления памятью платформы Android Go, представленной осенью для смартфонов начального уровня, а следовательно, производительность Nokia 2 повысится.

Не так давно HMD начала бета-тестирование Android 8.0 Oreo для смартфонов Nokia 5 и 6, для Nokia 3 оно пока Олько ожидается.