Китайцы показали Nokia 3310 4G на базе кастомного Android

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA была замечена новая версия телефона Nokia 3310, пока не представленная производителем официально.

Напомним, изначально переиздание легендарной Nokia 3310 дебютировало на выставке MWC 2017 в феврале, но та модель могла работать только в сетях 2G. В сентябре публике была представлена версии телефона Nokia 3310 с поддержкой сотовой связи третьего поколения. Теперь же речь идет о подготовке к выпуску Nokia 3310 4G с поддержкой LTE.

Интересно, что если Nokia 3310 и Nokia 3310 3G базировались на платформах Nokia Series 30+ и Feature OS на основе Java, то Nokia 3310 4G работает под управлением YunOS, мобильной операционной системой, созданной уже для смартфонов, а не простых телефонов, китайским гигантом Alibaba на основе Android. Соотвественно, устройство должно получить больше возможностей, более мощный процессор и увеличенный объем памяти.

Прочие параметры остались прежними, включая 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру со вспышкой, слот для карточек формата microSD, поддержку Bluetooth и FM-радио.