Samsung представила топовый чип Exynos 9810 для флагманских смартфонов

Компания Samsung Electronics представила к выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, новый флагманский процессор 9-й серии Exynos 9810, ориентированный на премиальные мобильные устройства.





Процессор Exynos 9810 созданный по фирменному 10-нм технологическому процессу FinFET второго поколения, также как и Snapdragon 845 от Qualcomm. Он оснащается четырьмя ядрами Exynos M3 с тактовой частотой 2,9 ГГц, четырьмя Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц, а также графикой ARM Mali-G72 MP18. По словам Samsung, архитектура чипа повышает производительность вычислений, улучшая использование кэш-памяти, увеличивая одноядерную производительность вдвое, а многоядерную — на 40% по сравнению с предшественником.

Большой акцент в Exynos 9810 на функции «искусственного интеллекта», таких как глубинное обучение на базе нейронных сетей. Эти технологии позволяют процессору с большой точностью распознавать людей и предметы на фотографиях для быстрого поиска и автоматической каталогизации снимков или анализировать объем при сканировании для гибридного распознавания лиц.

Как отмечает производитель, технология гибридного распознавания лиц, использующая комбинацию программного и аппаратного обеспечения, позволяет применять реалистичные эффекты при обработке портретов, и повышает надежность защиты при разблокировке экрана с помощью лица. Для дополнительной безопасности и защиты таких персональных данных, как сканы лица, радужной оболочки глаз и отпечатков пальцев, процессор оснащен отдельным вычислительным модулем, ответственным за эти функции.

Встроенный модем стал первым на рынке LTE модемом Cat.18, поддерживающим агрегацию до 6 несущих частот (CA) для достижения скорости скачивания 1,2 Гбит/с и 200 Мбит/с при закачке.

Процессор поддерживает улучшенную стабилизацию при съёмке фото и видео, в том числе с разрешением UHD, фотосъемку с высоким разрешением в реальном времени и более яркие и четкие снимки в условиях низкого разрешения. Усовершенствованный кодек MFC поддерживает запись и воспроизведение видео с разрешением до UHD и частотой обновления до 120 кадров в секунду. Поддержка 10-битного кодека HEVC (high efficiency video coding) и VP9 позволяют MFC отображать 1024 оттенка для каждого из трех основных цветов (красного, зеленого и синего). Это выражается в широкой цветовой палитре, охватывающей 1,07 миллиарда оттенков, что в 64 раза больше, чем возможности предыдущего 8-битного формата, охватывающего 16,7 миллиона оттенков.

Массовое производство процессора Samsung Exynos 9 Series 9810 уже запущено.