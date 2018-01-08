Sony представила смартфон Xperia L2 начального уровня

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Sony Mobile представила не только Xperia XA2 и XA2 Ultra среднего уровня, но и бюджетную модель Xperia L2. Она приходит на смену прошлогодней Xperia L1.





Смартфон Sony Xperia L2 получил больше памяти, улучшенную селфи-камеру, увеличенный аккумулятор и сканер отпечатков пальцев на задней панели.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSDБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 150 x 78 x 9,8 мм, а вес — 178 граммов.

Смартфон Sony Xperia L2 поступит в продажу в январе 2018 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.