Sony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Sony Mobile представила пару новых смартфонов среднего уровня — Xperia XA2 и XA2 Ultra.





Они приходят на смену прошлогодним Xperia XA и XA Ultra, принося обновленную аппаратную платформу, включая повышенное разрешение дисплея, процессор Qualcomm вместо Mediatek, увеличенную ёмкость аккумулятора и сканер отпечатков пальцев на задней панели.





Смартфон Sony Xperia XA2 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 23-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0.

Sony Xperia XA2 Ultra отличается диагональю в 6 дюймов, селфи-камерой 8+16 Мп 4 ГБ оперативной памяти и дополнительной опцией с 64 ГБ на накопителе, аккумулятором на 3580 мАч. Если Xperia XA2 в предусмотрена гибридная поддержка двух SIM-карт, то у XA2 Ultra имеется отдельный слот для карточек памяти microSD, в дополнение к двум SIM.

Смартфоны поддерживают LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, есть 3,5-мм разъём для наушников и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Смартфоны Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra поступят в продажу в феврале 2018 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.