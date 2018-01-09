Apple закрыла уязвимость в процессорах iPhone и iPad

Компания Apple выпустила небольшое: но важное обновление мобильной платформы iOS 11 для iPhone, iPad и iPod touch. Апдейт iOS 11.2.2 вышел спустя месяц с небольшим после крупного релиза iOS 11.2.


Обновление iOS 11.2.2 доступно "по воздуху" для пользователей iOS 11 через приложение настроек. Апдейт исправляет неприятные уязвимости в процессорах Spectre и Meltdown. Впрочем Meltdown компания начала залатывать еще с релизом iOS 11.2. Исправление безопасности доступно для iPhone 5s и новее, iPad Air и новее, а также iPod touch шестого поколения.

Напомним, уязвимости Spectre и Meltdown всполошили сеть в минувшие праздники. Они представляет собой серьезную дыру в безопасности, которая содержится в большинстве современных процессоров компьютеров, ноутбуков и даже смартфонов.

Источник
MacRumors
Теги
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