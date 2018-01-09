Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018) представлен официально

Компания Samsung без особого шума представила во Вьетнаме бюджетный смартфон Galaxy J2 Pro в версии 2018 года. Он предлагается в черном, голубом и золотистом по цене порядка 145 долларов США.





Смартфон оснащается 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением qHD (540 x 960 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 2600 мАч.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2, а вот NFC и сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Размеры составляют 143,8 x 72,3 x 8,4 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.