Vivo показала первый в мире смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев

Как и ожидалось, компания Vivo продемонстрировала смартфон с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев на выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе. Как отмечает производитель, это первое в мире устройство со сканером отпечатков пальцев на дисплее, полностью готовое к массовому производству.





В смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.

Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.





Vivo планирует провести полноценный анонс смартфона с экранным сканером в начале 2018 года.