Запущено бета-тестирование Android Oreo на смартфонах Huawei P10 и P10 Plus в России

Компания Huawei запустила в Европе программу публичного бета-тестирования обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.


Принять участие в тестах могут и российские пользователи Huawei P10 и P10 Plus. Это подтверждает сообщение в российском аккаунте Huawei в Twitter. Чтобы записаться, нужно подать заявку по данным ссылкам для Huawei Р10 и Huawei Р10 Plus. Заявки принимаются до 18 и 26 января 2018 года, соотвественно.

Как ожидается, релиз финальной версии обновления прошивки на базе Android 8.0 Oreo для Huawei P10 и P10 Plus состоится в конце февраля.

Источник
HuaweiMobileRus
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Android 8.0 Oreo Huawei P10 Huawei P10 Plus

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