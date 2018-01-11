Android Nougat обогнала Lollipop по распространенности

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 8 января 2018 года.


Самая свежая версия, вышедшая в конце августа Android 8.0 Oreo, занимает сейчас 0,7% среди всех устройств на базе Android. Интересно, что версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,5% и 0,4%, соотвественно, их только теперь обогнала Android 8.0 Oreo.

Доля прошлогодней Android Nougat продолжает расти и достигла 26,3%, на 3% больше по сравнению с результатом в декабре. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 5,2%, а чистой Android 7.0 Nougat — 21,1%. В результате, Nougat впервые обогнала Lollipop и заняла второе место. Lollipop занимает третье место, ее доля упала с 26,3% до 25,1%.

Самой популярной версией ОС остается Android 6.0 Marshmallow с долей 28,6%, потеряв 1,1%. Отметим, что Android Lollipop удерживала лидерство с марта 2016 по май 2017 года. На четвертом месте — KitKat с 12,8% что меньше на 0,6% по сравнению с прошлым месяцем. Версия Jelly Bean получила 5,6% снизившись на 0,3%.

Для сравнения, iOS 11, самая свежая версия мобильной платформы, по декабрьским данным установлена на 59% мобильных устройств Apple. При этом релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года, на месяц позднее Android 8.0 Oreo.

Источник
Android Developers
Теги
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