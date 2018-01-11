Пользователи жалуются на выдирающий волосы iPhone X

Пользователи флагманского смартфона Apple начали жаловаться на неприятную проблему — при неудачном стечении обстоятельств iPhone X выдирает волосы.





Жалобы на это появились на различных форумах, включая официальный форум общества Apple. К таким неожиданным последствиям привела конструкция с дисплеем почти во всю переднюю панель и стальной рамкой. Волосы на голове и лице попадают в зазор во время разговора по телефону и застревают там.

Большинство жалоб касаются попорченных причесок и бород именно таким способом. Но есть и жалобы на застревание волос в переключателе для отключения звука.

Судя по отзывам, некоторые из пользователей попросту заменили проблемный iPhone X по гарантии у Apple, други начали пользоваться чехлами. Хотя чехол проблему с переключателем решает не полностью. Среди комментариев советуют также переключить в настройках смартфона режим стрижки с автоматического на ручной.