Цифра дня: Сколько смартфонов продали в России за год?

Цифра дня:

28 000 000

смартфонов продали в России за год.

В 2017 году в России был установлен исторический рекорд по продаже смартфонов. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы трех российских ритейлеров — М.Видео, МТС и Евросети.


По данным М.Видео, за год в России было продано 28 миллионов штук смартфонов, что представляет рост на 5% по сравнению с 2016 годом. МТС и Евросеть заявляют даже большую цифру — 28,5 млн аппаратов. При этом представители всех трех ритейлеров отмечают, что объем продаж представляет собой исторический рекорд для российского рынка.

По мнению ритейлеров, такого результата удалось достичь благодаря охотности, с которой россияне покупают смартфоны в кредит, а также спецпредложениям и беспроцентным рассрочкам.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон Россия 2017

Комментарии

Материалы по теме

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

25 сентября 2017

Telegram заработал на русском языке

11 октября 2017

Безрамочный селфи-смартфон Oppo F5 выходит в России

24 ноября 2017

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017

Красный смартфон Xiaomi Mi A1 вышел в России

11 января
Из рубрикиТелефоны
Проверено: правда ли, что новая iOS замедляет старые iPhone?
Первый рендер флагманского смартфона LG G7 засветился в сети
Смартфон Meizu M6S показался на видео

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 125
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46