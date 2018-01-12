Цифра дня: Сколько смартфонов продали в России за год?

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смартфонов продали в России за год.

В 2017 году в России был установлен исторический рекорд по продаже смартфонов. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы трех российских ритейлеров — М.Видео, МТС и Евросети.





По данным М.Видео, за год в России было продано 28 миллионов штук смартфонов, что представляет рост на 5% по сравнению с 2016 годом. МТС и Евросеть заявляют даже большую цифру — 28,5 млн аппаратов. При этом представители всех трех ритейлеров отмечают, что объем продаж представляет собой исторический рекорд для российского рынка.

По мнению ритейлеров, такого результата удалось достичь благодаря охотности, с которой россияне покупают смартфоны в кредит, а также спецпредложениям и беспроцентным рассрочкам.