Samsung тайком показала складной Galaxy X избранным

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Samsung Electronics продемонстрировала свой готовящийся к выпуску складной смартфон для избранных партнеров. Об этом сообщило корейское издание Korea Herald.


Во время закрытой встречи корейский производитель поделился планами по выходу смартфона. По словам источников, присутствовавших на брифинге и пожелавших остаться неназванными, производство 7,3-дюймовой складной панели должно начаться Samsung Display в конце 2018 года.

Как отмечают эти источники, на встрече Samsung показала как смартфоны, которые складывают дисплеем наружу, так и аппараты, складывающиеся дисплеем внутрь.

Несмотря на то, что при дисплее внутри место сгиба сильнее перегибается, в первом поколении складного смартфона, вероятнее всего, будет использована именно эта конструкция. А форм-фактор с дисплеем наружу оставят на следующее поколение смартфона из-за проблем с прочностью такого решения. Производство складывающегося экраном внутрь гаджета может начаться в ноябре 2018 года.

Источник
Korea Herald
Теги
смартфон ANDROID Samsung CES 2018 Samsung Galaxy X

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