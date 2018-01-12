Смартфон HTC 10 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания HTC начала распространять обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона HTC 10.


Напомним, в августе компания HTC подтвердила планы по обновлению до Android 8.0 Oreo для смартфонов U11, U Ultra и HTC 10. Апдейт уже получили U11 и U11 life. Теперь HTC выполнила свое обещание в отношении флагмана 2016 года.

Апдейт стал доступен для непривязанных к операторам версиям HTC 10 как «по воздуху», так и в виде загружаемого файла RUU. Прошивка имеет номер 3.16.617.2, объем загружаемого файла достигает 1,8 ГБ. Судя по всему, помимо стандартных новшеств, прошивка также включает декабрьское обновление безопасности Android.

Источник
AndroidPolice
Теги
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