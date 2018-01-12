Проверено: правда ли, что новая iOS замедляет старые iPhone?

Сегодня мир облетела новость, что свежее обновление iOS затормаживает iPhone 6 вдвое. Действительно, разработчикам всех операционных систем сейчас приходится спешно закрывать уязвимости Meltdown и Spectre, которым подвержены почти все процессоры — и в компьютерах, и в смартфонах. «Заплатки» могут заметно снизить скорость процессоров: в некоторых программах производительность проседает на треть!

Дыра в процессоре: всё об ошибке, позволяющей украсть пароли почти с любого компьютера и смартфона

Дыру Meltdown Apple тайком закрыла в iOS, macOS и tvOS еще в декабре. А над защитой от Spectre, которую намного сложнее реализовать, компания пообещала работать до последних сил и обязалась выпускать обновления. Свежая iOS 11.2.2 — судя по всему, плод этой работы.

Эксперты Ferra.ru повторили эксперимент и сравнили производительность смартфонов на старой и новой iOS сразу. Проверке подвегли сразу нескольких моделей: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus (в последней стоит тот же процессор, что и в iPhone X).

Результат: нет никакой разницы в скорости. Установите новую iOS поскорее, чтобы защитить свою информацию.

Результаты теста Geekbench 4 на iPhone
Результаты теста Geekbench 4 на iPhone

Источник
Ferra.ru
Теги
IOS iPhone iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 6 iPhone 6s iOS 11

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Первый рендер флагманского смартфона LG G7 засветился в сети
Смартфон Meizu M6S показался на видео
Цифра дня: Сколько смартфонов продали в России за год?

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 125
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46