Проверено: правда ли, что новая iOS замедляет старые iPhone?

Сегодня мир облетела новость, что свежее обновление iOS затормаживает iPhone 6 вдвое. Действительно, разработчикам всех операционных систем сейчас приходится спешно закрывать уязвимости Meltdown и Spectre, которым подвержены почти все процессоры — и в компьютерах, и в смартфонах. «Заплатки» могут заметно снизить скорость процессоров: в некоторых программах производительность проседает на треть!

Дыру Meltdown Apple тайком закрыла в iOS, macOS и tvOS еще в декабре. А над защитой от Spectre, которую намного сложнее реализовать, компания пообещала работать до последних сил и обязалась выпускать обновления. Свежая iOS 11.2.2 — судя по всему, плод этой работы.

Эксперты Ferra.ru повторили эксперимент и сравнили производительность смартфонов на старой и новой iOS сразу. Проверке подвегли сразу нескольких моделей: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus (в последней стоит тот же процессор, что и в iPhone X).

Результат: нет никакой разницы в скорости. Установите новую iOS поскорее, чтобы защитить свою информацию.



Результаты теста Geekbench 4 на iPhone