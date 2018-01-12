Обновление iOS 11.2.2 замедлило iPhone 6 в два раза

Последнее обновление iOS 11.2.2, выпущенное Apple и закрывающее процессорные уязвимости Meltdown и Spectre, как оказалось, существенно замедляет некоторые iPhone. Так, например, iPhone 6 потерял в производительности до 50%.





Результатами бенчмарка поделился в своем блоге Мелвин Мугхал (Melvin Mughal, также известный под ником Melv1n, сооснователь нескольких стартапов, в том числе компании Moop, поглощенной Uber в 2014 году.

Melv1n проводил тесты на смартфоне iPhone 6 с установленным апдейтом iOS 11.2.2. Он уточнил, что на трестируемом аппарате iOS работает на голландском, джейлбрейков не производилось, также как не было замен батарей, это не восстановленная модель и не какая-то экзотическая конфигурация.

Производительность ряда показателей упала даже больше чем на 50%. При этом он подчеркивает, что обновление безопасности является «необходимым злом», несмотря на замедление работы смартфона.