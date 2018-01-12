Обновление iOS 11.2.2 замедлило iPhone 6 в два раза

Последнее обновление iOS 11.2.2, выпущенное Apple и закрывающее процессорные уязвимости Meltdown и Spectre, как оказалось, существенно замедляет некоторые iPhone. Так, например, iPhone 6 потерял в производительности до 50%.


Результатами бенчмарка поделился в своем блоге Мелвин Мугхал (Melvin Mughal, также известный под ником Melv1n, сооснователь нескольких стартапов, в том числе компании Moop, поглощенной Uber в 2014 году.

Melv1n проводил тесты на смартфоне iPhone 6 с установленным апдейтом iOS 11.2.2. Он уточнил, что на трестируемом аппарате iOS работает на голландском, джейлбрейков не производилось, также как не было замен батарей, это не восстановленная модель и не какая-то экзотическая конфигурация.

Производительность ряда показателей упала даже больше чем на 50%. При этом он подчеркивает, что обновление безопасности является «необходимым злом», несмотря на замедление работы смартфона.

Теги
смартфон Apple iPhone процессор фейспалм iPhone 6

Комментарии

Материалы по теме

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

6 сентября 2017

Видео. Блиц-обзор Apple iPhone 6

20 сентября 2014

На Apple подали в суд за намеренное замедление старых iPhone

22 декабря 2017

Пользователи iPhone X жалуются на тонкую зеленую линию

13 ноября 2017
Из рубрикиТелефоны
Проверено: правда ли, что новая iOS замедляет старые iPhone?
Первый рендер флагманского смартфона LG G7 засветился в сети
Смартфон Meizu M6S показался на видео

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 125
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46