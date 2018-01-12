Первый рендер флагманского смартфона LG G7 засветился в сети

В сети появился первый рендер, показывающий внешний вид готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G7. Его опубликовал ресурс TigerMobiles.


Изображение подтверждает безрамочный дизайн и дисплей почти во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, а также двойную фронтальную камеру. При этом кромки выглядят заметно тоньше, чем у прошлогоднего LG G6. Как ожидается, на задней панели разместятся сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера.

По предварительной информации, LG G7 базируется на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4.0.

Официальный выход LG G7 ожидается во втором квартале 2018 года, скорее всего — в апреле.

Источник
TigerMobiles
Теги
смартфон ANDROID LG LG G7

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