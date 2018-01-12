Розничная упаковка рассекретила характеристики флагманского Samsung Galaxy S9

В сеть утекла фотография, предположительно, розничной упаковки готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Фото было опубликовано на известном социальном новостном ресурсе Reddit.


На упаковке хорошо видны некоторые спецификации смартфона, подтверждая более ранние слухи. Смартфон, действительно, оснащен 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и скругленными кромками, 12-мегапиксельной основном камерой с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками AKG, сканером радужки глаза, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, Также отмечается беспроводная зарядка и защита от воды и пыли по классу IP68.

Согласно более ранним утечкам, дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ останется практически неизменным по сравнению с предшественниками, за исключением одного заметного отличия. Вне зависимости от одиночной или двойной камеры, у обоих смартфонов элементы на задней панели будут организованы вертикально, со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры. Это должно решить проблему с загрязнением объектива.

Смартфоны получили кодовые названия Star 1 и Star 2, их модельные номера SM-G960 и SM-G965. Дисплеи также не изменятся — 5,8- и 6,2-дюймовые безрамочные Super AMOLED-экраны с изогнутыми боковыми кромками.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми и на некоторое время единственными смартфонами на базе 10-нанометрового Qualcomm Snapdragon 845. Первая партия нового чипа будет использована в Galaxy S9 для США, а для остальных регионов в основу Galaxy S9 ляжет фирменный 10-нанометровый Exynos 9810.

Помимо дисплея большего размера версия Galaxy S9+ также получит больше оперативной памяти — 6 ГБ против 4 ГБ у Galaxy S9, а также двойную основную камеру как у Galaxy Note 8. Обе модели оснащаются 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карточек microSD и сохранят 3,5-мм аудиоразъем. Отмечаются стереодинамики AKG.

Анонс Samsung Galaxy S9 и S9+ может состояться на пресс-мероприятии во время выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, а продажи — в начале марта.

Источник
Reddit
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