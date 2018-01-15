HTC представила безрамочный смартфон U11 EYEs

Компания HTC представила новый смартфон серии U11 в Тайване. Модель под названием HTC U11 EYEs относится к среднему уровню, получил модный сейчас безрамочный дизайн с фирменной сенсорной кромкой Edge Sense, позволяющей управлять смартфоном сжатием, а также двойную селфи-камеру.


HTC U11 EYEs оснащается 6-дюймовым Super LCD3-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной фронтальной камерой 5+5 Мп и 12-мегапиксельной основной камерой UltraPixel 3. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3930 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Для питания используется порт USB Type-C. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.2 Nougat с оболочкой HTC Sense UI. Также отмечается защита от воды и пыли по классу IP67. Размеры составляют 157,9 x 74,99 x 8,5 мм, а вес — 185 граммов. Цветовые варианты — черный, голубой и красный. Продажи HTC U11 EYEs старую 1 февраля 2018 года, а пока доступен предварительный заказ по цене около 504 долларов США.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U11 EYEs

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