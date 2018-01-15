Huawei подтвердила обновление смартфонов Honor 8 Pro, 9i, 7X и 8 Lite до Android 8.0 Oreo
Компания Huawei объявила о скором начале распространения обновленной фирменной оболочки EMUI 8.0 на базе операционной системы Android 8.0 Oreo.
В частности, представитель Huawei подтвердил, что в ближайшее время до свежей Android 8.0 Oreo смогут обновиться такие смартфоны, как Honor 8 Pro, Honor 9i, Honor 7X и Honor 8 Lite.
Отметим, что на основе EMUI 8.0 с Android 8.0 Oreo прямо из коробки работает вышедший не так давно Honor View 10, а также Honor 9 Lite. Точные сроки выхода апдейта для Honor 8 Pro, Honor 9i, Honor 7X и Honor 8 Lite представитель Huawei не уточни
ИсточникAndroidAuthority