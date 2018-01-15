В США готовят закон о запрете смартфонов Huawei и ZTE

Американские власти готовят законопроект о запрете смартфонов Huawei и ZTE. Майк Конауэй (Mike Conaway), член палаты представителей США от Техаса, представил законопроект на прошлой неделе под названием «Defending U.S. Government Communications Act» (Акт о защите правительственных коммуникаций США).





Документ запрещает правительственным службам, органам и ведомствам США использовать телефоны и другое оборудование компаний Huawei и ZTE. Запрет вызван заботой о национальной безопасности, поскольку компании подозреваются в связи с китайским правительством.

Как подчеркивается в заявлении Конауэя, использование продукции Huawei и ZTE «станет приглашением китайской разведки во все аспекты наших жизней».