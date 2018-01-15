Рассекречена цена первого в мире смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев

На выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, китайская компания Vivo продемонстрировала первый в мире смартфон с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев, однако не сообщила точных сроков выхода и ориентировочной цены. Теперь сроки и цена стали известны благодаря очередной утечке.


Как ожидается, полноценный релиз смартфона под предположительным названием Vivo X20 Plus UD состоится уже до конца января 2018 года. Стоимость его составит около 574 долларов США для китайского рынка.

Напомним, в смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.

Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Vivo

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